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YouTube начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Материнская компания YouTube — Google — планирует сделать из видеохостинга площадку для продажи товаров прямо из видео. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

YouTube начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео

Новая технология уже тестируется на некоторых каналах.

«Цель состоит в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, кликать на них и покупать напрямую», — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что соответствующий функционал хостинга будет связан с инструментами аналитики и шоппинга Google.

Представитель YouTube подтвердил Bloomberg, что компания тестирует новую возможность на ограниченном числе каналов. В Google не стали раскрывать подробности и назвали разработку «экспериментом».

Внедрение новых возможностей может помочь YouTube стать «рекламным гигантом» и новым лидером электронной коммерции наряду с Amazon и Alibaba, считает Bloomberg. Однако пока не ясно, как хостинг будет зарабатывать с продаж товаров.

Фото: Unsplash

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