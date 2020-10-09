YouTube начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео

Материнская компания YouTube — Google — планирует сделать из видеохостинга площадку для продажи товаров прямо из видео. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новая технология уже тестируется на некоторых каналах.

«Цель состоит в том, чтобы сделать из множества видео на YouTube обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, кликать на них и покупать напрямую», — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что соответствующий функционал хостинга будет связан с инструментами аналитики и шоппинга Google.

Представитель YouTube подтвердил Bloomberg, что компания тестирует новую возможность на ограниченном числе каналов. В Google не стали раскрывать подробности и назвали разработку «экспериментом».

Внедрение новых возможностей может помочь YouTube стать «рекламным гигантом» и новым лидером электронной коммерции наряду с Amazon и Alibaba, считает Bloomberg. Однако пока не ясно, как хостинг будет зарабатывать с продаж товаров.

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