YouTube тестирует функцию определения песни по напеву

Видеохостинг YouTube тестирует новую возможность для пользователей, которая позволит найти композицию, просто напев ее мелодию. Функционал доступен некоторым пользователям приложения на Android.
Сервис сможет «узнать» песню не только по напеву, но и по воспроизведению с других устройств, как это делает приложение Shazam.
Для анализа YouTube будет достаточно напева от трех секунд. После этого сервис выдаст видео с нужным исполнителем либо пользовательским контентом.
«Этот эксперимент распространяется на небольшой процент людей по всему миру, которые смотрят YouTube на устройствах Android», — говорится в сообщении сервиса.
Планируется ли полномасштабное внедрение такого функционала, не уточняется.
Ранее на этой неделе YouTube объявил о запуске проекта, в рамках которого сервис будет платить правообладателям музыки за использование их композиций для обучения искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Cristian Storto /
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