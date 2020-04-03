YouTube к концу года планирует создать конкурента TikTok — СМИ

YouTube начал работать над созданием конкурента TikTok — сервиса коротких видео Shorts. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

Видеохостинг планирует выпустить Shorts к концу 2020 года. По словам собеседников издания, пользователи смогут публиковать короткие видео и брать музыку для них из каталога YouTube Music. Треки можно будет накладывать на видео, как и в TikTok.

В YouTube сообщили, что «не комментируют слухи и предположения».

По данным аналитической компании Sensor Tower, TikTok в январе 2020 года стал самым популярным неигровым приложением в мире. За год его скачали более 104,7 млн раз.

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