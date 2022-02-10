YouTube планирует добавить функцию телемагазина в 2022 году

У телемагазинов вскоре появится сильный конкурент. YouTube заявил о планах внедрить подобную функцию уже в 2022 году. Пользователи смогут покупать товары, показанные в видеороликах и прямых эфирах.
О планах на нововведения рассказал директор по продуктам YouTube Нил Мохан.
Видеохостинг намерен запустить прямую продажу товаров из видео и прямых эфиров в этом году. Также YouTube рассматривает альтернативные способы продажи товаров.
YouTube начал бета-тестирование функции покупок товаров в июле прошлого года, а в ноябре объявил о проведении полноценного тестирования. Для этого видеохостинг организовал онлайн-ивент YouTube Holiday Stream and Shop, на котором в течение недели продавались товары из видеороликов, опубликованных на площадке.
В YouTube объявили о планах развивать направление коротких видео Shorts. Оно позволит компании составить конкуренцию лидеру в этом сегменте TikTok.
В январе международная коалиция по борьбе за достоверность информации обвинила Youtube в распространении фейков и назвала его главным дезинформатором в мире.
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Фото на обложке: ART PAL /
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