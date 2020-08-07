Основатели стартапа по диагностированию рака yRisk продали проект

Основатели стартапа по диагностированию рака yRisk Андрей Афанасьев и Антон Тихонов продали свои доли в проекте компании «Биомединвест». Об этом Rusbase рассказал Афанасьев.

Афанасьеву и Тихонову перед продажей принадлежало 86,53% в ООО «Розалинд» (юрлицо yRisk). Сумма сделки не разглашается.

По данным системы «Контур.Фокус», изменения в капитале компании были зарегистрирована 17 июля 2020 года.

В конце 2018 года проект привлек 4,5 млн рублей: 2,5 млн рублей от ФРИИ в обмен на 7%-ную долю в компании и 2 млн рублей от YellowRockets, получивших 5,6% компании. Инвесторы yRisk сохранили свои доли в ООО «Розалинд» после экзита основателей.

«Я уверен, что благодаря этой сделке больше людей смогут получить доступ к тестированию на наследственные опухолевые синдромы. До сих пор такие исследования делаются в России недостаточно часто и подавляющее большинство носителей не знают о своих рисках. Эпидемия COVID-19 показала возможности современных молекулярно-генетических методов диагностики. Теперь настало время изменений и в онкологии», — прокомментировал Афанасьев.

Основатель yRisk на момент публикации не уточнил причины продажи компании.

Тест yRisk определяет полную последовательность 42 генов с помощью секвенирования нового поколения (NGS). Мутация, повышающая риск заболевания, может произойти в любом месте одного из 42 генов, защищающих нас от рака. До 4% людей наследуют неправильную версию одного из этих генов.

yRisk был основан в 2017 году. Выручка стартапа по итогам 2019 года составила 2,5 млн рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2018 годом. Чистый убыток составил 2,3 млн рублей.

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