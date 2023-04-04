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Юань превзошел доллар по месячному объему торгов на Мосбирже

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский юань превзошел доллар США по объему торгов на Мосбирже за месяц. В марте соотношение составило $2 трлн к $1,7 трлн, юань оказался востребованнее доллара среди трейдеров уже второй месяц подряд.

Юань превзошел доллар по месячному объему торгов на Мосбирже

Китайский юань заместил доллар США как самую востребованную среди трейдеров валюту в России. Об этом сообщает Bloomberg.

Объем торгов долларом США на Мосбирже в марте составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн. Несмотря на санкции доллар остается одной из самых востребованных валют на площадке, отмечает Bloomberg.

Впервые юань превзошел доллар США по дневному объему торгов на Мосбирже в октябре 2022 года, а в феврале 2023 года – по объему торгов за месяц.

Ранее SWIFT сообщила, что Россия в июле 2022 года стала третьей в мире страной по объему платежей в юанях за пределами Китая.

Фото на обложке: Dilok Klaisataporn / Shutterstock

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