Юань превзошел доллар по месячному объему торгов на Мосбирже

Китайский юань превзошел доллар США по объему торгов на Мосбирже за месяц. В марте соотношение составило $2 трлн к $1,7 трлн, юань оказался востребованнее доллара среди трейдеров уже второй месяц подряд.
Китайский юань заместил доллар США как самую востребованную среди трейдеров валюту в России. Об этом сообщает Bloomberg.
Объем торгов долларом США на Мосбирже в марте составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн. Несмотря на санкции доллар остается одной из самых востребованных валют на площадке, отмечает Bloomberg.
Впервые юань превзошел доллар США по дневному объему торгов на Мосбирже в октябре 2022 года, а в феврале 2023 года – по объему торгов за месяц.
Ранее SWIFT сообщила, что Россия в июле 2022 года стала третьей в мире страной по объему платежей в юанях за пределами Китая.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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