Правительство Югры поддержит студенческие стартапы

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, подводя итоги Югорского экономического форума, который завершился 21 ноября, отметил значимость поддержки стартапов в регионе. Отдельно он подчеркнул готовность правительства региона поддерживать студенческие стартапы, представленные на «Акселераторе технологических стартапов».

Югра уже четвертый год совместно с фондом «Сколково» проводит конкурс стартапов, в 2024 году на него было подано более 150 заявок. И все предлагаемые проектные решения, по словам губернатора, ориентированы на запрос со стороны предприятий, которые сосредоточены на территории Югры.

«Мы готовы экспертно рассмотреть предложения стартапов, и тех, кто сегодня уже себя зарекомендовал, и представителей нового направления — студенческих стартапов», — сообщил Руслан Кухарук RB.RU.

«Меры финансовой поддержки, которые идут со стороны правительства округа, направлены на то, чтобы эти проекты не просто были победителями конкурса, не просто остались теоретической моделью, а обрели прикладное использование. Проектные решения будут реализовываться по заказу правительства, по заказу профильных департаментов министерства, по заказу крупных индустриальных компаний. Это, наверное, самая лучшая поддержка, которая сегодня может быть для новых проектов, для тех идей, которые мы готовы довести до прототипирования, а потом и тиражирования».

В рамках ЮЭФ множество круглых столов, обсуждений, стратсессий было посвящено малому и среднему предпринимательству («Платформа бизнес-коммуникаций», «Молодежное технологическое предпринимательство», сессия по преференциальным режимам и пр.), инвестициям («Инвестшкола 3.0», награждение лидеров инвестиционного рейтинга и др.), взаимодействию бизнеса и государства (в том числе в рамках государственно-частного партнерства).

Прошло также несколько отдельных полезных для малого и среднего предпринимательства мероприятий — Форум МСП, конкурс «Молодой предприниматель Югры» (номинации «Бизнес в сфере услуг», «Бизнес в сфере торговли», «Социальный бизнес», «Франчайзинг», «Технологический бизнес», «Сельскохозяйственный бизнес», «Самозанятый» и «Производство») и международный форум «Ответственность каждого за общее будущее» Ассамблеи народов стран Евразии и Африки.

В частности, на панельной сессии «От доверия людей к доверию экономик» обсуждались инструменты общественной дипломатии, которые могут способствовать налаживанию комфортного делового климата между Россией и другими странами.

Представители международных межправительственных и неправительственных организаций, органов государственной власти, представители дипломатического корпуса, бизнес сообщества через рабочие кейсы показали, что основой успешного экономического сотрудничества служит доверие людей и «народная дипломатия» может стать реальным конкурентным преимуществом в рамках глобальной экономики.

Фото на обложке: Пресс-служба ЮЭФ