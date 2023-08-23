Пользователям «ЮKassa» стали доступны покупки в кредит от «Сбера»

Сервис для приема платежей «ЮKassa» запустил новый способ приема оплаты в онлайн-магазинах — «Покупки в кредит» от «Сбера». Чтобы их подключить, надо обратиться к менеджеру. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Покупать в кредит и рассрочку смогут россиянет в возрасте от 18 лет, у которых есть дебетовая карта «Сбера». У пользователя должна быть подключена услуга SMS-оповещания. Ему также потребуется доступ к приложению банка, где оформляется заявка на покупку в кредит.

Для онлайн-магазинов, принимающих платежи через «ЮKassa», комиссия за «Покупки в кредит» составит от 2,3%. Комиссия будет взиматься только за успешные платежи.

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