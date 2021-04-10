«Юла» запустила видео-верификацию пользователей

Пользователям сервиса «Юла» предложили подтвердить свои профили с помощью биометрии. Для этого нужно будет записать видео-селфи, которое в дальнейшем проверят при помощи искусственного интеллекта.

В компании ожидают, что верификация займет несколько секунд. Таким образом разработчики планируют бороться с мошенничеством. Верификация с помощью видео-селфи уже работает в приложениях Юлы на iOS и Android и в ближайшее время будет в десктопной версии сервиса.

«Видео-селфи на «Юле» — очередной шаг по повышению безопасности нашего сервиса. Помимо большой работы по защите наших пользователей от внешних угроз, мы стараемся еще и повысить доверие внутри сервиса» – сказал директор по продукту Егор Данилов.

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Фото: baranq/shutterstock