Ъ: «Юлмарт» начал сокращать сотрудников и закрывать офисы в регионах

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» начал сокращать сотрудников и закрывать региональные представительства на фоне конфликта акционеров и риска перейти под контроль кредитора, пишет «Коммерсантъ».

О закрытии региональных представительств «Юлмарта» изданию сообщил источник на рынке. О том же в одном из Telegram-каналов написал человек, представившийся сотрудником компании.

По данным сотрудника, «Юлмарт» решил оставить представительства только в Москве и Санкт-Петербурге. Также под сокращении попал IT-департамент в Москве.

В «Юлмарте» частично подтвердили эти данные. Компания говорит, что оптимизирует все длинные логистические цепочки, требующие больших затрат, поэтому и закрывает офисы в регионах.

«Со своей инфраструктурой компания продолжит работать в центральной и северо-западной частях России, в остальных регионах, например, на юге, меняет формат на партнерские пункты выдачи»,— заявили в «Юлмарте».

По данным компании, сокращения в первую очередь коснулись розницы и главного офиса в Санкт-Петербурге. IT-департамент тоже сократили, но находился он в Санкт-Петербурге, а не в Москве, подчеркнули в «Юлмарте».

В ноябре стало известно, что из-за конфликта между акционерами «Юлмарт» столкнулся с нехваткой средств и начал поиск инвестиций в размере 9 млрд рублей.

Один из вариантов урегулирования конфликта, который рассматривала компания — переход под контроль кредитору, владельцу «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) Михаилу Скигину, чья компания Ledaro кредитовала «Юлмарт» в 2016 году.

Ъ пишет, что на сегодняшний день «Юлмарт» так и не пришел к разрешению конфликта и продолжает искать инвесторов.