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«ЮMoney» выпустил компактный платежный стикер

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» выпустил компактный платежный стикер для бесконтактной оплаты. Его можно наклеить рядом с камерой смартфона, на брелок или другие устройства. В комплекте идут два дополнительных клеевых слоя, которые понадобятся, чтобы переклеить стикер на другое место, например, на новый чехол. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«ЮMoney» выпустил компактный платежный стикер

Для заказа стикера понадобится кошелек «ЮMoney». Стикер привязывается к его счету. За оплату стикером будет начисляться кэшбэк: до 5% баллами от «ЮMoney» и до 30% рублями от партнеров программы лояльности платежной системы «Мир».

Заказать стикер можно на сайте и в приложении сервиса. Цена с доставкой по России составляет 699 рублей, с доставкой за границу — 1099 рублей. В стоимость входит обслуживание стикера в течение всего срока действия — пяти лет.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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