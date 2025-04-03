Бывшая «дочка» Unilever нарастила чистую прибыль и выручку в 2024 году

Рост чистой прибыли частично связан с сокращением «прочих расходов» на 70%, с 8 млрд рублей до 2,5 млрд рублей, и ростом выручки, которая за прошлый год стала больше на 15%, до 71,4 млрд рублей. Одновременно себестоимость продаж выросла на 28%, до 36,9 млрд рублей.

В отчете поясняется, что рост показателя выручки «обусловлен увеличением объемов при консервативном повышении цен».

«В течение 2024 года фактический рост цен на реализуемую нами продукцию был ощутимо ниже страновой инфляции, что создало благоприятные условия для увеличения объема продаж в натуральном выражении и привело к общему росту выручки», — пояснили Русбейс в компании.

В 2024 году «Юнилевер Русь» привлекла кредит на 34 млрд рублей на финансирование операционной деятельности.

«На 2025 год общество запланировало инвестиции в развитие производств, продвижение торговых марок, создание новых товарных категорий, развитие экспортного направления», — говорится в отчете.

«Юнилевер Русь» принадлежала транснациональному производителю косметической продукции и бытовой химии Unilever. В октябре 2024 года бизнес британско-нидерландского холдинга перешел группе «Арнест» Алексея Сагала. Стоимость сделки составила $502 млн, сообщало издание FT. 31 марта 2025 года компания сменила название на «Арнест Юнирусь».

«Арнест» более 17 лет выпускал для компании Unilever косметическую продукцию и бытовую химию. После сделки, компания получила заводы в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Портфель брендов «Арнест Юнирусь» включает в себя 46 торговых марок в категориях косметической продукции, бытовой химии, пищевой продукции и мороженого. Компания продолжает выпускать бренды «Доместос», «Сиф», «Дав», «Лесной бальзам», «Рексона», «Чистая линия», «Акс», «Бархатные ручки», «Магнат», Ekzo и другие.

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