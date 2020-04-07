СМИ: МТС запустит собственную систему денежных переводов

МТС планирует запустить свою систему денежных переводов. Развивать ее будет бывший президент компании «Юнистрим» Кирилл Пальчун, который перешел на работу в МТС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Какую именно должность занял Пальчун, не сообщается. Он присоединился к команде «МТС-Финтех».

«Учитывая большой опыт Кирилла в построении и развитии систем денежных переводов, мы надеемся, что его приход позволит нам сделать прорыв на этом рынке», — рассказал газете глава «МТС-банка» Илья Филатов.

По словам участников рынка, Пальчун будет строить новую систему денежных переводов, о чем уже давно подумывали в МТС. Каких-либо других подробностей будущей системы не сообщается.

Эксперты говорят, что МТС с собственной системой денежных переводов может стать конкурентом «Юнистрима» и «Золотой короны». Аналитики уверены, что, учитывая опыт и связи Пальчуна, у новой системы есть потенциал.

«Очевидно, что ему предложили должность с прицелом создать нового перспективного игрока рынка и за счет обширной розничной сети МТС, и за счет потенциала наращивания розничных точек как в России, так и в странах СНГ»», — полагает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock