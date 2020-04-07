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СМИ: МТС запустит собственную систему денежных переводов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

МТС планирует запустить свою систему денежных переводов. Развивать ее будет бывший президент компании «Юнистрим» Кирилл Пальчун, который перешел на работу в МТС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

СМИ: МТС запустит собственную систему денежных переводов

Какую именно должность занял Пальчун, не сообщается. Он присоединился к команде «МТС-Финтех».

«Учитывая большой опыт Кирилла в построении и развитии систем денежных переводов, мы надеемся, что его приход позволит нам сделать прорыв на этом рынке», — рассказал газете глава «МТС-банка» Илья Филатов.

По словам участников рынка, Пальчун будет строить новую систему денежных переводов, о чем уже давно подумывали в МТС. Каких-либо других подробностей будущей системы не сообщается.

Эксперты говорят, что МТС с собственной системой денежных переводов может стать конкурентом «Юнистрима» и «Золотой короны». Аналитики уверены, что, учитывая опыт и связи Пальчуна, у новой системы есть потенциал.

«Очевидно, что ему предложили должность с прицелом создать нового перспективного игрока рынка и за счет обширной розничной сети МТС, и за счет потенциала наращивания розничных точек как в России, так и в странах СНГ»», — полагает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock

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