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Латиноамериканская финтех-компания Yuno привлекла $25 млн от DST Global Partners и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Колумбийская финтех-компания Yuno закрыла раунд серии А на $25 млн, следует из данных Crunchbase. Ее оценка достигла $150 млн. Раунд возглавил DST Global Partners при участии Andreessen HorowitzTiger Global ManagementKaszek Ventures и Monashees.

Латиноамериканская финтех-компания Yuno привлекла $25 млн от DST Global Partners и других

Деньги используют для усиления присутствия Yuno на ключевых рынках Азии, Европы и Африки, при этом компания продолжить улучшать свой продукт, пишет TechCrunch.

Yuno запустился октябре 2022 года. Платформа упрощает процесс оплаты для транснациональных компаний, таких как McDonald's, Rappi, Avianca и inDrive, предлагая единого глобального поставщика оркестрации платежей.

Фото на обложке: Yuno / In

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