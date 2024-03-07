Колумбийская финтех-компания Yuno закрыла раунд серии А на $25 млн, следует из данных Crunchbase. Ее оценка достигла $150 млн. Раунд возглавил DST Global Partners при участии Andreessen Horowitz, Tiger Global Management, Kaszek Ventures и Monashees.

Латиноамериканская финтех-компания Yuno привлекла $25 млн от DST Global Partners и других