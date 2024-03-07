Латиноамериканская финтех-компания Yuno привлекла $25 млн от DST Global Partners и других

Колумбийская финтех-компания Yuno закрыла раунд серии А на $25 млн, следует из данных Crunchbase. Ее оценка достигла $150 млн. Раунд возглавил DST Global Partners при участии Andreessen Horowitz, Tiger Global Management, Kaszek Ventures и Monashees.
Деньги используют для усиления присутствия Yuno на ключевых рынках Азии, Европы и Африки, при этом компания продолжить улучшать свой продукт, пишет TechCrunch.
Yuno запустился октябре 2022 года. Платформа упрощает процесс оплаты для транснациональных компаний, таких как McDonald's, Rappi, Avianca и inDrive, предлагая единого глобального поставщика оркестрации платежей.
Фото на обложке: Yuno / In
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Активность частных инвесторов на Мосбирже в феврале стала рекордной за всю историю биржевых торгов
- 2 Американский стартап с российскими корнями Profi привлек инвестиции от бизнес-ангела из Швейцарии
- 3 Курс биткоина превысил $69 тыс. и обновил исторический максимум
- 4 Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта
- 5 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2024
10 марта 2024
11 марта 2024