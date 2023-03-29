Юрлица на «Авито» смогут отправлять крупногабарит с помощью партнерских служб доставки

Российский классифайд «Авито» с прошлого лета развивает модель Delivery by Seller (DBS). С ней ранее могли работать только физлица. В марте 2023 года подключила к модели всех юридических лиц, верифицированных по ИНН. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
При использовании Delivery by Seller продавцы сами отправляют свои товары с помощью партнерских служб доставки — «Почта России», СДЭК, DPD, «Деловые линии», ПЭК и других, а заказ оформляется через «Авито» с помощью «безопасной сделки».
Сервис позволяет доставлять крупногабаритные товары, которые не попадают под «Авито Доставку». К тому же, некоторые продавцы сотрудничают сразу с несколькими площадками и отправляют много заказаов за раз. В таком случае отправка по прямым договорам с курьерами для них намного удобнее.
Продавцы также могут сами определять тарифы и сроки доставки. Покупателю нужно лишь поделиться своим адресом или адресом ПВЗ, а селлер рассчитает сроки и цену. Ранее «Авито» сам определял и показывал пользователю приблизительную цену доставки на основе большого массива данных от всех служб.
В ближайшее время компания намерена предоставить продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки товара и автоматические тарифные седки.
Фото на обложке: Aleksey H /
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