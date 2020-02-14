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Выходец из «Ростелекома» запустил сервис для онлайн-подачи исков и заказа услуг юриста

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Бывший digital-директор «Ростелекома» Вячеслав Благирев с патнерами запустил онлайн-сервис «Юрист Сосед», который позволяет поручить подачу иска в суд специлистам и заказать услуги юриста для поездки в суд. Об этом Благирев написал у себя в фейсбуке. В разговоре с Rusbase он уточнил, что в проект было вложено около 2 млн рублей.

Выходец из «Ростелекома» запустил сервис для онлайн-подачи исков и заказа услуг юриста

Сервис работает с семейными спорами (раздел имущества, алменты, разводы), бытовыми конфликтами, автомобильными и профессиональными спорами (незаконные увольнения, проблемные сделки).

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, нужно заполнить заявку и приложить к ней все необходимые документы с доверенностью. Сервис подает их в суд и ведет дело за клиента, который может следить за ходом процесса через личный кабинет.

«Мы сделали сервис, чтобы обычные люди, наши мамы, папы, братья, жены, дети, могли легко подать в суд, и это было бы несложнее вызова такси, просто в несколько кликов», — рассказал Благирев.

Подготовка и подача документов через «Юрист Сосед» стоит 2500 рублей, а один выезд представителя в суд — 5 тысяч рублей. Финальная стоимость услуг юриста рассчитывается по итогам процесса, говорится на сайте проекта.

«Юрист Сосед» сотрудничает с 131 профессиональным юристом. Пока что сервис работает только в Москве и доступен только в десктопной версии.

На сайте проекта говорится, что он принадлежит компании «Осирис 42». Ее в 2018 году учредил Благирев, он же является гендиректором. Кроме «Ростелекома» Благирев в прошлом работал в банке «Открытие» и «Альфа-банке».

По данным ЕГРЮЛ, в январе 2020 года у проекта появились еще три акционера: Игорь Рамазанов, Дмитрий Гадарь и Николай Матвеев. Сейчас каждому из четыре владельцев компании принадлежит по 25%.

Изображение на обложке: Unitone Vector / Shutterstock

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14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

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