Юрлица стали чаще открывать валютные счета в юанях

В первые пять месяцев 2023 года самой популярной валютой среди российских предпринимателей были китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправляется именно в них. Об этом RB.RU сообщили эксперты направления ВЭД в «Точке».
Эта валюта востребована у юрлиц не только для работы с Китаем и Гонконгом, но и с Сингапуром. За год количество платежей в юанях в месяц выросло более чем в пять раз.
Второе место по популярности занимают лиры для расчетов с Турцией – каждый десятый платеж отправляется в этой валюте. В июне количество платежей в лирах выросло в восемь раз по сравнению с показателями осени 2022 года.
На третьем месте среди популярных для предпринимателей валют оказались тенге для расчетов с Казахстаном. Число платежей здесь растет от месяца к месяцу: количество платежей в июне 2023 года выросло на 75% по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным аналитиков, менее популярны сербские динары: количество счетов в этой валюте пока ниже, чем в тенге и лирах, но уже очевидна хорошая динамика роста счетов и платежей.
Клиенты «Точки» могут открыть счета в шести национальных валютах: китайских юанях, казахстанских тенге, турецких лирах, сербских динарах, армянских драмах и грузинских лари.
Фото на обложке: stasB /
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