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Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 26 февраля

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне третьего дня военной операции на Украине.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 26 февраля
  • Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило все кредитные рейтинги России: долгосрочный в иностранной валюте — с «BBB-» до «BB+», долгосрочный в национальной валюте — с «BBB» до «BBB-», краткосрочный в иностранной валюте — с «A-3» до «B», в национальной — c «A-2» до «A-3». Fitch понизило рейтинг Украины с B до CCC. Moody's также пересматривает рейтинги России и Украины.
  • ЕС ввел новый пакет санкций, среди которых — ограничение экспорта в РФ товаров для авиационной и космической промышленности и продукции двойного назначения, оборудования и технологий, а также запрет на торговлю ценными бумагами и хранение на депозитах в европейских банках больше €100 тыс. (как для физлиц, так и для компаний). Введены персональные санкции против Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и др.
  • Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США ввести «полные блокирующие санкции» против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
  • Bloomberg: представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность надавить на руководство ЕС, чтобы отключить Россию от SWIFT.
  • С 28 февраля ЕС планирует приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для  членов официальных делегаций, бизнесменов, парламентариев из России.
  • Платежная система Visa заявила о приостановке операций по картам попавшего под санкции «Промсвязьбанка» и связанных с ним торгово-сервисных предприятий. Речь идет как о международных, так и о внутринациональных операциях.
  • «Яндекс.Такси» и Uber предупредили о возможных сбоях в оплате услуг: держатели карт некоторых банков не смогут пользоваться ApplePay и GooglePay (конкретные банки не названы).
  • Американский производитель электроники Dell прекращает продажу продукции в России и Украине на неопределенное время.
  • Болгария закрыла воздушное пространство для всех самолётов с российской лицензией, предположительно до 25 мая. Польша и Чехия выступили с аналогичным заявлением.
  • Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что Facebook запрещает российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на платформе.
  • Twitter приостановил продвижение постов россиян и украинцев во избежание распространения оскорбительных материалов.

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Фото на обложке: Damir Babacic / Unsplash

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