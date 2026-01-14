Аренда квартиры в Москве за праздники снизилась до 90 тыс. ₽

За новогодние праздники 2026 года стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась в 9 из 16 городов-миллионников. Аренда стала дешевле в том числе и в Москве, однако стоимость жилья в столице всё ещё остаётся выше, чем в других городах. В среднем по мегаполисам медианная ставка сократилась на 0,4% и составила 35 тыс. рублей, следует из данных сервиса Яндекс Аренда.

Самое заметное снижение аренды — в Ростове-на-Дону, Красноярске и Москве

По данным Яндекс Аренды, за длинные новогодние выходные в семи городах-миллионниках России стоимость долгосрочной аренды либо не изменилась, либо колебалась в пределах половины процента.

Наиболее сильное снижение медианной ставки по сравнению с концом 2025 года зафиксировано:

в Ростове-на-Дону: –2,8%, до 31 тыс. рублей;





в Красноярске: –2%, до 28 тыс. рублей;





в Москве: –1,7%, до 90 тыс. рублей;





в Челябинске: –1,4%, до 26 тыс. рублей;





в Самаре: –1,3%, до 32 тыс. рублей.

Небольшое снижение медианных ставок долгосрочной аренды также зафиксировано в ряде крупных городов. В Санкт-Петербурге стоимость аренды снизилась на 0,9% и составила 45 тыс. рублей, в Екатеринбурге — на 0,9%, до 35 тыс. рублей, в Перми — на 0,9%, до 30 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде снижение оказалось менее заметным — на 0,5%, до 37 тыс. рублей.

Рост аренды зафиксирован только в Уфе и Омске

Рост медианной ставки долгосрочной аренды за новогодние праздники зафиксирован лишь в двух городах-миллионниках. В Уфе стоимость аренды выросла на 5,2% и достигла 27 тыс. рублей, в Омске — на 3,2%, до 26 тыс. рублей.

В остальных мегаполисах существенных изменений не произошло. В Воронеже и Новосибирске медианная ставка фактически осталась на прежнем уровне, а в Краснодаре, Казани и Волгограде рост оказался минимальным — в пределах 0,3–0,5%.

В январе собственники временно сняли часть объявлений

По данным Яндекс Аренды, в первой декаде января рынок находился в состоянии сезонного затишья. В большинстве городов предложение либо сокращалось, либо оставалось на прежнем уровне. В среднем по миллионникам количество активных объявлений выросло всего на 1%.

В Яндекс Аренде объясняют, что такая динамика связана с поведением собственников. Часть арендодателей к началу года временно снимали объявления, планируя вернуться к поиску жильцов уже после праздников. В результате изменения цен во многом были связаны с изменением структуры предложения.

Контекст

Январь, по данным Яндекс Аренды, является одним из самых удобных месяцев для поиска жилья на долгий срок.

В начале года спрос ещё невысокий, конкуренция между арендаторами ниже, а у потенциальных жильцов больше времени на выбор квартиры и согласование условий.