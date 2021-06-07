Каждому водителю присвоят ID: власти Москвы начнут следить за таксистами

Каждому московскому таксисту присвоят ID. Власти столицы будут следить за количеством отработанных водителями часов и наличию у них штрафов. По мнению авторов инициативы, это сделает поездки более комфортными и безопасными.
Департамент транспорта Москвы объявил о введении новой системы аналитики. Таксистов обязали зарегистрироваться в ней до 1 августа.
Telegram-канал Дептранса Москвы
Система предусматривает сбор от таксистов в обязательном порядке данных о водительских правах, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.
«Система поможет исключить переработки, а ещё не позволит работать нарушителям», – сказано в сообщении Дептранса Москвы.
По мнению властей, нововведение позволит сократить число ДТП и «в разы» улучшить сервис.
Подробная инструкция как стать участником системы опубликована в telegram-канале Дептранса. Чтобы зарегистрироваться в системе «Аналитика работы такси», нужно иметь учетную запись на портале Госуслуг.
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