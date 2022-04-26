Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тариф не уменьшался»: в Delivery Club отреагировали на забастовку курьеров в Москве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Тариф не уменьшался, а информация о забастовке не соответствует действительности. В Delivery Club отреагировали на забастовку курьеров в Москве – по их утверждению, компания понизила тариф с 120 до 90 рублей за доставку одного заказа.

«Тариф не уменьшался»: в Delivery Club отреагировали на забастовку курьеров в Москве

RB.RU получил комментарий от пресс-службы Delivery Club относительно забастовки курьеров компании в Москве.

В пресс-службе отметили, что «информация о забастовке не соответствует действительности». Курьеры доставляют заказы как обычно, их количество на линии соответствует плановому, уточнили в Delivery Club.

Сегодня стало известно, что курьеры Delivery Club устроили забастовку в Москве. По их утверждению, с 21 апреля компания понизила им тариф за доставку одного заказа с 120 до 90 рублей, что привело к падению заработной платы на 20%.

В Delivery Club пояснили, что тариф не уменьшался, но была изменена его структура.

«Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента», – рассказали в пресс-службе Delivery Club.

Изменение тарифного формирования в компании объяснили «минимизацией негативного эффекта» от ухода с российского рынка сетей быстрого питания.

«Изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях», – пояснили в Delivery Club.

Курьеры теперь будут больше зарабатывать при доставке на расстояния, которых станет большинство в общей массе заказов, отметили в компании.

Фото на обложке: Olga Viva / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
  2. 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  3. 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2022

Moscow Travel Create

26 апреля 2022

Просветительский хакатон

29 апреля 2022

Питч-сессия промышленных корпоративных стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ