«Тариф не уменьшался»: в Delivery Club отреагировали на забастовку курьеров в Москве

Тариф не уменьшался, а информация о забастовке не соответствует действительности. В Delivery Club отреагировали на забастовку курьеров в Москве – по их утверждению, компания понизила тариф с 120 до 90 рублей за доставку одного заказа.
RB.RU получил комментарий от пресс-службы Delivery Club относительно забастовки курьеров компании в Москве.
В пресс-службе отметили, что «информация о забастовке не соответствует действительности». Курьеры доставляют заказы как обычно, их количество на линии соответствует плановому, уточнили в Delivery Club.
Сегодня стало известно, что курьеры Delivery Club устроили забастовку в Москве. По их утверждению, с 21 апреля компания понизила им тариф за доставку одного заказа с 120 до 90 рублей, что привело к падению заработной платы на 20%.
В Delivery Club пояснили, что тариф не уменьшался, но была изменена его структура.
«Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента», – рассказали в пресс-службе Delivery Club.
Изменение тарифного формирования в компании объяснили «минимизацией негативного эффекта» от ухода с российского рынка сетей быстрого питания.
«Изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях», – пояснили в Delivery Club.
Курьеры теперь будут больше зарабатывать при доставке на расстояния, которых станет большинство в общей массе заказов, отметили в компании.
Фото на обложке: Olga Viva /
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