Владелец биткоин-кошелька активировал его после 11 лет простоя – активы выросли с $4 до $3 млн

Один из сотен биткоин-кошельков, считавшихся «мертвым», активировали после 11 лет простоя. В этом кошельке хранятся 50 биткоинов. Учитывая курсовую разницу, стоимость активов выросла с $4 до $3 млн, или в 750 тысяч раз.
На активацию одного из забытых биткоин-кошельков обратила внимание газета Independent.
Владелец кошелька, на котором находится 50 биткоинов, не пользовался им с мая 2010 года. Тогда одна монета стоила около 8 центов, активы на кошельке оценивались в $4.
По текущему курсу – $61,304 за один биткоин – стоимость активов оценивается в $3,065 или 217,6 млн рублей. Без учета сложного процента, инфляции, волатильности в отрезках времени и других обстоятельств, доходность инвестиций составит около 68000% годовых в долларах США, если реализовать все монеты по текущему курсу.
По данным BitinfoCharts, в сентябре 2021 года был активирован еще один считавшийся «мертвым» биткоин кошелек. На нем находятся 616 биткоинов, общая стоимость которых по текущему курсу составляет $37,7 млн. Существует также забытый кошелек с 80 тыс. биткоинов – это около $5 млрд по текущему курсу.
50% всех мировых мощностей для майнинга биткоина принадлежат 0,1% майнеров, а около 30% всех биткоинов в мире находятся во владении всего лишь 10 тыс. инвесторов, сказано в исследовании национального бюро экономических исследований США.
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Фото на обложке: snjivo /
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