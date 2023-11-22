Правительство поручило учредить премию за решение математических задач тысячелетия. В США за их решение предлагается $1 млн. Всего таких задач семь, и решена только одна из них.

Михаил Мишустин поручил учредить в России премию за решение математических задач тысячелетия. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Задача по подготовке предложений об учреждении премии поставлена Министерству образования и науки, Минфину и Минэкономразвития. Предложения должны быть готовы в срок до 15 апреля 2024 года, сообщили в правительстве.

Задачи тысячелетия – это семь математических задач, обозначенных как важные задачи, решить которые не могут в течение многих лет. Список этих задач составляют гипотеза Пуанкаре, равенство классов P и NP, гипотеза Ходжа, гипотеза Римана, теория Янга-Миллса, существование и гладкость решений уравнений Навье-Стокса, Гипотеза Берча-Свиннертон-Дайера.

На данный момент решена только одна задача тысячелетия – гипотеза Пуанкаре. В США за решение остальных задач предлагают по $1 млн за каждую.

Фото на обложке: Smyshliaeva Oksana / Shutterstock