СМИ: на ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. О задержании топ-менеджера сообщило издание TAdviser со ссылкой на источник, знакомый с руководством компании.

Дело против Сергея Емельченкова возбуждено в Следственном управлении ГСУ СК по Москве, подтвердил РБК представитель «Почты России».

По данным TAdviser, обыски прошли у целого ряда ИТ-поставщиков «Почты России». Среди компаний, в которых прошли следственные мероприятия, называются «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». По данным издания, президент НКК Александр Калинин также был задержан.

Собеседник TAdviser сообщил, что причиной обысков и задержаний является картельный сговор.

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