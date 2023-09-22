ЗАГС запустил интерактивный сервис по подбору имени ребенка

У российского ЗАГСа появился сервис , который поможет подобрать имя для ребенка. Можно задать параметры вроде редкости, географии и длины имени, а сервис предложит варианты. Об этом говорится в сообщении ФНС.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — отмечается в сообщении службы.

Интерактивный сервис учитывает такие критерии, как пол ребенка, пожелание родителей по длине и редкости, также можно указать первую букву. Сервис подберет варианты, которые лучше будут лучше всего сочетаться с отчеством ребенка. Но можно сгенерировать имя и рандомно, без указания характеристик и пожеланий.

Кроме того, на портале разместили реестр с рейтингом самых популярных имен людей, которые были рождены в период с 1926 года.

По данным сервиса, в 2023 году самыми частыми именами в России стали София и Михаил, на втором месте — Артем и Ева. Среди наиболее редких в этом году имена Эмма-Ника и Закарёи.

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