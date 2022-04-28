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«Тинькофф» начал выдавать займы «до зарплаты»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» начал выдавать займы «до зарплаты». Новый сервис назвали «Кубышкой» – владельцы дебетовых карт получат определенную сумму – «запас» денег от банка на личные финансовые нужды.

«Тинькофф» начал выдавать займы «до зарплаты»

О запуске «Кубышки» рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

Это сервис, через который владелец дебетовой карты банка может взять у него взаймы определенную сумму до погашения. Лимит – 90 тысяч рублей, но для каждого клиента он рассчитывается индивидуально. Рассмотрение заявки на получение денег рассматривается около 10 секунд, уточнили в банке.

Если погасить займ в срок до одной недели, то проценты начисляться не будут. Для владельцев премиальных пакетов и зарплатных клиентов банка максимальный льготный период увеличен до двух недель.

Процентные ставки рассчитываются в зависимости от суммы займа. Если он составляет до 1 тысячи рублей, то проценты не начисляются совсем. Если от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, то комиссия составит 9 рублей в день. На суммы свыше 25 тысяч рублей – 59 рублей в день.

Таким образом при минимальном займе процентная ставка составит 328% годовых, при максимальном – 24% годовых.

Подключить сервис можно в приложении «Тинькофф».

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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