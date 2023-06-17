Законопроекты об ответственности за утечки персональных данных «отшлифуют» на будущей неделе

Одна из важных тем обсуждений на ПМЭФ — утечки персональных данных. Роскомнадзор сообщает об утечке около 200 млн записей с начала года. Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн утверждает, что законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за крупные утечки будет «отшлифован» буквально на следующей неделе. А зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин уточняет, какие именно штрафы планируется ввести.

Проблема массовой утечки персональных данных остается актуальной для России. И хотя заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер считает, что число атак в сравнении с 2022 годом снижается, приведенные им цифры можно трактовать по-разному.

По словам спикера, которые приводит ТАСС, в прошедшем году утечки составили около 600 млн «строк» — личных данных одного пользователя. В 2023 году их уже 200 млн — это 75 инцидентов, по которым ведутся проверки.

Милош Вагнер также сообщил, что власти рассматривают вариант уголовной ответственности за крупные утечки. Это подтвердил и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он также отметил, что разработчики законопроектов об ответственности за утечки персональных данных уже на следующей неделе обсудят финальные версии и «отшлифуют» их, потому что «дальше уже времени просто нет»: «вопрос последствий от содеянного является ключевым».

По его словам, уголовную ответственность будут рассматривать, если утечки «привела к тяжким и особо тяжким последствиям». В иных случаях наказание будет более мягким. Например, оборотные штрафы, которые предлагает Минцифры Рф.

Комментируя возможные штрафы, предусмотренные законопроектом ведомства, зампредседателя cовета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин привел «РИА Новостям» следующие данные:

при утечке более 100 тыс. строк — штрафы для юрлиц от 5 до 10 млн рублей,

при повторной утечке — от 0,1 до 3% оборота компании за предшествующий год.

Предполагается, что закон будет внесен на рассмотрение уже в июле и принят в текущем году.

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