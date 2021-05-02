Сенаторы призвали ужесточить законодательство против Tesla после смертельной аварии

Два представителя Демократической партии в Сенате призвали федеральные регулирующие органы принять «корректирующие меры» против Tesla. Таким образом они намерены предотвратить дальнейшее неправомерное использование расширенной функции помощи водителю, что недавно привело к аварии с гибелью двух человек в Техасе.

Сенаторы Эд Марки и Ричард Блюменталь написали письмо на имя исполняющего обязанности администратора Национального управления безопасностью движения на трассах Стивена Клиффа. Они попросили ведомство определить точную причину аварии, которая недавно произошла в штате Техас, чтобы «лучше проинформировать» о будущем законодательстве вокруг технологичных систем помощи водителю — как автопилот Tesla.

«Мы настоятельно призываем вас провести полное расследование аварии автомобиля Tesla со смертельным исходом в субботу и разработать рекомендации по улучшению автоматизированного вождения и систем помощи водителю, — говорится в письме, которое цитирует The Verge. — Мы надеемся на сотрудничество для внесения изменений в политику, которые предотвратят появление этих смертей и спасут жизни».

Специальная экстренная группа из NHTSA занимается расследованием аварии совместно со следователями из независимого Национального совета по транспортной безопасности. Расследователи сообщили, что предпримут меры после сбора дополнительной информации.

Среди погибших в аварии в Техасе — 69-летний Эверетт Талбот и 59-летний Уильям Варнер, известный местный анестезиолог. По данным The New York Times, за несколько минут до аварии жены находящихся в салоне мужчин слышали их разговор об автопилот Tesla Model S 2019 года.

Tesla не ответила на запрос СМИ, что может быть связано с роспуском пресс-службы компании, отмечает The Verge. Ранее Илон Маск написал в твиттере, что «восстановленные журналы данных» указывают на незадействованность автопилота, а также что владелец Tesla не приобрел опцию «Полное самоуправление» компании, которая, возможно, позволяла использовать автопилот на местных дорогах.

Ранее Tesla показала, что автопилот можно использовать на дорогах без разметки полос. Consumer Reports провела тест, который показал, что электромобили Tesla можно легко обмануть, заставив думать, что за рулем есть водитель, даже если его нет.

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock