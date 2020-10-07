Минфин подготовил законопроект по оптимизации участия МСП в госзакупках

Министерство финанасов России подготовило законопроект, который позволит малому и среднему бизнесу оптимизировать свои госзакупки. Возможности представителей МСП будут расширены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента бюджетной политики Татьяны Демидовой.

«В рамках проводимой Минфином России работы по оптимизации законодательства в сфере закупок в настоящее время подготовлен оптимизационный законопроект, который ... предусматривает блок поддержки для субъектов малого предпринимательства», — отмечает Демидова.

Она добавила, что подготовденный документ также направлен на упрощение законодательства в сфере госзакупок.

В июле сообщалось, что Минфин разработал и направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по дополнительной поддержке предприятий МСБ при их участии в госзакупках. Они включали удвоение квоты закупок до 30% с действующих 15%.

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