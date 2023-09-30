Гибкие экспортные пошлины, налог на сверхприбыль — какие законы вступят в силу 1 октября

С 1 октября в силу вступает ряд новых законов, многие из которых скажутся на ведении бизнеса в России. Выбрали наиболее актуальные нововведения для предпринимателей.

Гибкие экспортные пошлины, привязанные к валютному курсу: от 4% при курсе доллара 80-85 рублей, до 7% при курсе выше 95 рублей, 0% при курсе до 80 рублей. Отдельно тарифицируется пошлина для удобрений (до 10%) с целью защитить внутренний рынок.

от 4% при курсе доллара 80-85 рублей, до 7% при курсе выше 95 рублей, 0% при курсе до 80 рублей. Отдельно тарифицируется пошлина для удобрений (до 10%) с целью защитить внутренний рынок. Новые списки ценных бумаг компаний из недружественных стран, доступных квалифицированным инвесторам . ЦБ закрепит перечень финансовых инструментов, недоступных неквалифицированным инвесторам. Речь в том числе идет про ценные бумаги, оплата которых идет через инфраструктуру недружественных стран и российские расписки на акции компаний, размещенные на иностранных биржах таких государств.

. ЦБ закрепит перечень финансовых инструментов, недоступных неквалифицированным инвесторам. Речь в том числе идет про ценные бумаги, оплата которых идет через инфраструктуру недружественных стран и российские расписки на акции компаний, размещенные на иностранных биржах таких государств. Налог на сверхприбыль. С 1 октября по 30 ноября компаниям, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей, следует перечислить обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль — и тогда ставка для них по этой опции будет снижена с 10 до 5%.

1 октября по 30 ноября компаниям, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей, следует перечислить обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль — и тогда ставка для них по этой опции будет снижена с 10 до 5%. НДС на фастфуд и маркировка пива. Мы уже писали о том, что ФНС ввела специальный налоговый код для различных бургеров, и его действие начинается с 1 октября, а налоги производителей повысятся с 10% до 20%. Кроме того, неизменный спутник бургеров — пиво — с 1 октября подлежит специальной маркировке, как и прочие слабоалкогольные напитки, если они выпускаются стеклотаре и полимерной упаковке. Пиво в кегах маркируют уже с апреля.

Мы уже писали о том, что ФНС ввела специальный налоговый код для различных бургеров, и его действие начинается с 1 октября, а налоги производителей повысятся с 10% до 20%. Кроме того, неизменный спутник бургеров — пиво — с 1 октября подлежит специальной маркировке, как и прочие слабоалкогольные напитки, если они выпускаются стеклотаре и полимерной упаковке. Пиво в кегах маркируют уже с апреля. Маркировка БАДов и медизделий. С 1 октября обязательной маркеровке подлежат также антисептики (остатки без маркировки можно распродавать до 30 сентября 2024 г.), кресла-коляски (до 31 августа 2024 г.), БАДы и некоторые медицинские изделия (до конца срока годности). Производители должны вносить сведения в систему маркировки «Честный Знак» и наклеивать на упаковку этикетки с кодом Data Matrix. Штрафы для юридических лиц — до 300 тыс. рублей (плюс конфискация товара).

С 1 октября обязательной маркеровке подлежат также антисептики (остатки без маркировки можно распродавать до 30 сентября 2024 г.), кресла-коляски (до 31 августа 2024 г.), БАДы и некоторые медицинские изделия (до конца срока годности). Производители должны вносить сведения в систему маркировки «Честный Знак» и наклеивать на упаковку этикетки с кодом Data Matrix. Штрафы для юридических лиц — до 300 тыс. рублей (плюс конфискация товара). Новые требования к сайтам с рекомендательными алгоритмами. Их компании-создатели не должны применять технологии, передающие личные данные третьим лицам или иначе нарушающие права пользователей. Они также обязаны сообщать пользователям о работе алгоритмов, разместить на сайте правила использования алгоритмов на русском языке, указать электронную почту для связи и имя владельца сайта.

Их компании-создатели не должны применять технологии, передающие личные данные третьим лицам или иначе нарушающие права пользователей. Они также обязаны сообщать пользователям о работе алгоритмов, разместить на сайте правила использования алгоритмов на русском языке, указать электронную почту для связи и имя владельца сайта. Новые правила работы с единым налоговым счетом (ЕНС). Бизнес теперь сможет (хотя это и не обящательно) подавать уведомления по НДФЛ не один, а два раза в месяц — до 12-го числа каждого месяца, и до 25-го числа. Списания будут происходить после каждого уведомления. Страховые взносы будут списывать в течение суток с дня сдачи отчетности. Бизнес на УСН сможет подавать уведомления по ЕНП с отрицательной суммой, ИП больше не понадобится КЭП для отправки уведомлений (достаточно будет НЭП), и до 31 декабря юрлицо не сможет уплачивать чужие налоги за счет своей переплаты.

Бизнес теперь сможет (хотя это и не обящательно) подавать уведомления по НДФЛ не один, а два раза в месяц — до 12-го числа каждого месяца, и до 25-го числа. Списания будут происходить после каждого уведомления. Страховые взносы будут списывать в течение суток с дня сдачи отчетности. Бизнес на УСН сможет подавать уведомления по ЕНП с отрицательной суммой, ИП больше не понадобится КЭП для отправки уведомлений (достаточно будет НЭП), и до 31 декабря юрлицо не сможет уплачивать чужие налоги за счет своей переплаты. Упрощенная процедура открытия мобильных офисов банков (ранее — «передвижных пунктов кассовых операций») и расширение их функционала. В этих точках (доступных даже в отдаленных и малонаселенных регионах) банки смогут дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание и предоставлять услуги инкассации компаниям.

(ранее — «передвижных пунктов кассовых операций») и расширение их функционала. В этих точках (доступных даже в отдаленных и малонаселенных регионах) банки смогут дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание и предоставлять услуги инкассации компаниям. Возможность использовать принудительный труд у ИП. С 1 октября индивидуальные предприниматели смогут привлекать к профильным задачам в организации осужденных к принудительным работам, ИП при этом наделяются в этой сфере теми же правами и обязанностями, что и организации.

С 1 октября индивидуальные предприниматели смогут привлекать к профильным задачам в организации осужденных к принудительным работам, ИП при этом наделяются в этой сфере теми же правами и обязанностями, что и организации. Штрафование работодателей за неявку персонала в военкомат. Обязанность руководства компании обеспечивать оповещение и явку граждан в военкоматы теперь закреплена законом, как и новый штраф в размере до 400-500 тыс. рублей (ранее штраф был 1-3 тыс. рублей).

Обязанность руководства компании обеспечивать оповещение и явку граждан в военкоматы теперь закреплена законом, как и новый штраф в размере до 400-500 тыс. рублей (ранее штраф был 1-3 тыс. рублей). Изменение системы оплаты услуг нотариусов. Нотариальные действия будут теперь оцениваться по двучастной системе: федеральная часть — аналог госпошлины, региональная часть — индивидуальный для каждого субъекта РФ тариф.

Также с 1 октября обязательной становится двухфакторная аутентификация на федеральном портале «Госуслуги», в полисах добровольного страхования банковских карт появится защита от мошеннических списаний, в кредитных договорах будет прописываться полная стоимость страховых услуг и страховой премии, сдача металлолома сможет быть оплачена по безналичному расчету, ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке и вступит в силу закон о деятельности гаражных объединений.

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