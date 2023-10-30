Количество россиян с тремя и более кредитами достигло 11,2 млн человек — ЦБ

ЦБ подсчитал количество россиян, на которых «висят» три и более кредитов – по данным на июль текущего года их число составляет 11,2 млн человек. Около 6% заемщиков берут кредит для того, чтобы внести его в качеств первоначального взноса по ипотеке, сообщил регулятор.

11,2 млн россиян обременены тремя и более кредитами. За год их число выросло на 2,2 млн человек, сообщил ЦБ со ссылкой на данные бюро кредитных историй.

По сообщению ЦБ, обязательства по двум кредитам несут 10 млн россиян, по одному кредиту – 21,3 млн россиян. Общее число заемщиков банков и микрофинансовых организаций в текущем году увеличилось на 2,3 млн до 46,7 млн человек, говорится в докладе Банка России.

Ипотека «висит» на 10 млн клиентов банков, при этом каждый второй ипотечный кредит в 2023 году выдан на срок более 25 лет. Примерно 6% заемщиков взяли кредит для того, чтобы оплатить им первоначальный взнос по ипотеке, предположили в ЦБ.

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