Аналитики спрогнозировали закрытие 20% недавно открытых заведений общепита

В сентябре-октябре 2023 года в России закроется пятая часть (20%) заведений общепита. Все эти заведения открылись или откроются весной этого года. К такому выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», исследование которого есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики предположили, что продажи в отрасли этой весной будут расти, в том числе благодаря началу сезона и открытию новых точек.

К апрелю средний чек снизился на 3% по сравнению с январем и составил 600 рублей. Специалисты связали это с «мертвым» сезоном перед началом лета.

По данным экспертов, весной 2023 года количество регистраций новых заведений вырастет, но уже осенью пятая часть из них закроется, так как открывались на один сезон.

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