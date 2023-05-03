Аналитики спрогнозировали закрытие 20% недавно открытых заведений общепита

В сентябре-октябре 2023 года в России закроется пятая часть (20%) заведений общепита. Все эти заведения открылись или откроются весной этого года. К такому выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», исследование которого есть в распоряжении ТАСС.
Аналитики предположили, что продажи в отрасли этой весной будут расти, в том числе благодаря началу сезона и открытию новых точек.
К апрелю средний чек снизился на 3% по сравнению с январем и составил 600 рублей. Специалисты связали это с «мертвым» сезоном перед началом лета.
По данным экспертов, весной 2023 года количество регистраций новых заведений вырастет, но уже осенью пятая часть из них закроется, так как открывались на один сезон.
Фото на обложке: Stockbusters /
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