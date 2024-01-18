Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума за два года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума с начала 2022 года, а число машин китайских брендов на них превысило двухмесячный объем продаж, пишут «Ведомости».

Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума за два года

Собеседники издания говорят, что ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям. 

Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин отметил, что покупательская активность стала понемногу снижаться с октября 2023 года — после очередного повышения ключевой ставки ЦБ и появления на рынке автомобилей, ввезенных после индексации утилизационного сбора в августе 2023 года.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, тем из авторетейлеров, кто планирует получить квоту от производителей на второй-четвертый кварталы 2024 года, придется сначала распродать уже заказанные машины. 

  • В 2023 году на российский авторынок вышли 19 новых китайских марок. Среди них — Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta и др.

Фото на обложке: carroteater / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак — он похож на логотип Hyundai
  2. 2 «Ситидрайв» запустил в Петербурге долгосрочную аренду до 18 месяцев
  3. 3 Кто покупает Ferrari: портреты клиентов из биографии Энцо Феррари
  4. 4 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
  5. 5 Поиск автомобиля по фото: как определить марку и модель машины онлайн
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 января 2024

eWorks

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

19 января 2024

UzFood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ