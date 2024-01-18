Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума за два года

Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума с начала 2022 года, а число машин китайских брендов на них превысило двухмесячный объем продаж, пишут «Ведомости».
Собеседники издания говорят, что ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям.
Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин отметил, что покупательская активность стала понемногу снижаться с октября 2023 года — после очередного повышения ключевой ставки ЦБ и появления на рынке автомобилей, ввезенных после индексации утилизационного сбора в августе 2023 года.
По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, тем из авторетейлеров, кто планирует получить квоту от производителей на второй-четвертый кварталы 2024 года, придется сначала распродать уже заказанные машины.
- В 2023 году на российский авторынок вышли 19 новых китайских марок. Среди них — Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta и др.
Фото на обложке: carroteater /
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