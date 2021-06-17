Работник McDonald’s сказал, что «мы закрыты», уволился и оставил посетителям записку

В американском McDonald’s сотрудник ресторана сказал, что «мы закрыты», уволился и оставил посетителям записку со словами откровения. В ней он высказался о том, как ненавидит свою работу.

Запись в Twitter с фотографией записки опубликовал пользователь с ником Great Ape Dad. Он попытался пообедать в ресторане быстрого питания, но встретился с закрытой дверью и необычным посланием. На снимке видно, что в записке указано: «мы закрыты, потому что я уволился и ненавижу эту работу».

Запись в Twitter уже собрала 204 тысячи отметок «нравится» и свыше 20 тысяч ретвитов. В отзывах пользователи соцсети неоднозначно оценили поступок сотрудника McDonald’s. Часть людей его поддерживает, говоря, что «работа в фаст-фуде – адская работа», и полностью солидарны с уволившимся работником ресторана. Другая часть – осудила поступок, аргументируя свои слова тем, что уровень дохода – личное дело каждого человека и полностью зависит от количества приложенных для его увеличения усилий.

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