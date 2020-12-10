WSJ: смерть основателя Zappos Тони Шея связана с алкоголем, наркотиками и экстремальным поведением

В конце ноября 2020 года в результате пожара погиб бывший гендиректор интернет-магазина Zappos и автор бестселлера «Доставляя счастье» Тони Шей. К началу пандемии у бизнесмена были серьезные проблемы с алкоголем, к которым впоследствии добавились наркотики и опасное поведение. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, невозможность вести активную бизнес-деятельность из-за карантина отправила бизнесмена в полугодовую спираль опасного и экстремального поведения. Он переехал из Лас-Вегаса в Парк-Сити, штат Юта. В августе было объявлено, что он уходит с поста гендиректора онлайн-магазина обуви Zappos, на котором он управлял компанией более 10 лет после сделки с Amazon.

По данным Forbes, в Парк-Сити Шей окружил себя людьми, которым он заплатил за переезд к себе и совместное «счастливое» времяпрепровождение.

«Я должна сказать тебе, что думаю, что ты не в порядке и не в своем уме. Я думаю, что ты принимаешь слишком много наркотиков, и это создает у тебя чувство оторванности. Люди, которыми ты себя окружаешь, либо невежественны, либо готовы участвовать в твоем самоуничтожении», — написала в письме Шею певица Джуэл.

Бизнесмену приходилось бороться за свое психическое здоровье, так как он страдал от бессонницы и одиночества, пишет Forbes. WSJ также отмечает, что Шей употреблял различные наркотические средства, использовал закись азота. Он специально голодал и похудел до 45 килограммов. Также Шей намеренно лишал себя сна и кислорода.

Предприниматель понимал, что у него серьезные проблемы, поэтому переехал в Нью-Лондон, штат Коннектикут, где, по словам друга Шея, он хотел отправиться на лечение в клинику. Но произошел пожар, после которого Шей скончался.

По рассказам друзей, бизнесмен проводил опыты по кислородной депривации в домовой пристройке с помощью обогревателя. Он просил проверять его каждые пять минут, но забаррикадировался внутри и погиб от отравления продуктами горения.

Шей родился в Сан-Франциско в семье иммигрантов из Тайваня. Он был старшим из троих сыновей. В 1996 году, вскоре после выпуска из Гарварда, где Шей изучал информатику, вместе с Альфредом Лином предприниматель запустил рекламную онлайн-сеть LinkExchange. Она превратилась в крупный бизнес, который через два года купил Microsoft за $265 млн.

Основанный в 1999 году онлайн-магазин Zappos, который в первое время носил название ShoeSite, изначально стал инвестицией Шея, но позже предприниматель стал сам им управлять. Главной особенностью развития компании стала ее корпоративная культура. Согласно ей самым важным было заботиться о саморазвитии персонала и поддерживать горизонтальные и неформальные связи между сотрудниками.

По данным Forbes, Zappos стремительно рос и прошел путь от выручки менее $10 млн в начале тысячелетия до $252 млн в 2005 году. В 2009 году Шей согласился продать компанию Amazon за $1,2 млрд, сохранив при этом руководящий пост.

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