В Правительстве предложили запретить «недружественным» странам доступ к банковской тайне россиян

В Правительстве предложили запретить странам из списка «недружественных» доступ к банковской тайне россиян. Если законопроект пройдет чтения, то иностранные органы государственной власти смогут получить эту информацию только по запросу, «соответствующему российским законам».
Соответствующий закон внесен в Госдуму. Документ направлен на защиту конфиденциальной информации, говорится в пояснительной записке.
«Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях», – отмечается в документе. Исключения будут только для случаев, когда запрос составлен в соответствии с законами РФ.
Поручение о внесении в Госдуму законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» Михаил Мишустин дал Правительству 14 июня.
В список «недружественных» стран, составленный после обвинений России в причастности к взрыву в Чехии, на сегодняшний день входят США и Чехия.
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