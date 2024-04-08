Бизнес предложил запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

Консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет «Аквариус», Yadro, Depo и др.) предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. В организации также попросили льготные кредиты для производства российской техники, пишет «Ведомости».

АНО «Вычислительная техника» также предлагает ввести обсуждаемые с прошлого года утилизационный сбор и акцизы на импортную технику и возвращать часть сбора местным производителям «при достижении определенных объемов реализации продукции».

Участники рынка частично одобрили инициативу объединения. Они считают, что запрет на импорт гаджетов может защитить интересы российских производителей, но при этом существуют риски роста цен, сокращения ассортимента, увеличения доли серого импорта и общего снижения доступности продукции для граждан.

В Минцифры получили предложения АНО ВТ. Пока в ведомстве знакомятся с документом и оценивают его целесообразность.

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