Российские врачи выступили против запрета онлайн-обучения

Опрос показал также, что 59% врачей имеют положительный опыт онлайн-обучения. Среди основных проблем, связанных с очным обучением, медики называют профессиональное выгорание, невозможность отрыва от работы и рост нагрузки на коллег. При этом 39% признают, что качество дистанционного образования в России нуждается в улучшении.

Зачем медикам дистант? Терапевт и основатель «Справочника врача» Константин Хоманов отметил, что врачи оценили преимущества онлайн-обучения еще во время пандемии COVID-19: процесс происходит без отрыва от работы, что экономит время и деньги. По мнению Хоманова, дистанционное образование нужно не запрещать, а строже контролировать.

Проблемой в сфере удаленного обучения медиков стали недобросовестные организации, которые «продают курсы и сертификаты», пояснил медицинский директор «Сберздоровья» Владислав Мохамед Али.

Что говорят власти? Нововведения помогут убрать недобросовестные компании с образовательного рынка, заявил «Коммерсанту» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. К тому же научить, например, проводить хирургические операции дистанционно невозможно, добавил он.

В Минздраве заявили, что запрет дистанционного обучения повысит качество подготовки медиков и положительно скажется на пациентах. В ведомстве отметили, что некорректно говорить о полном запрете на «дистанционку»: изменения касаются только профессиональных образовательных программ и не исключают использования онлайн-технологий в некоммерческих мероприятиях.

Новые правила ужесточат требования к образовательным организациям: они должны будут иметь клинические базы, медицинское оборудование и квалифицированный преподавательский состав. В Минздраве также напомнили о практике «выездных циклов», когда преподаватели сами приезжают к врачам для обучения, так что для повышения квалификации медикам необязательно куда-то ехать.

Госдума окончательно приняла закон о запрете электронного и дистанционного обучения по программам медицинского и фармацевтического образования 25 февраля. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявлял, что он направлен на повышение качественной медицинской помощи. 28 февраля документ был подписан президентом Владимиром Путиным и официально опубликован.

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