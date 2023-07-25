Россиянам запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов, например, Gmail или Yahoo. Госдума приняла соответствующие законодательные поправки, нововведения вступят в силу в декабре.
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли приняли законодательные поправки о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Нормы вступят в силу 1 декабря. С этого дня на российских сайтах можно будет регистрировать только с использованием российского номера телефона, аккаунта на «Госуслугах», данных Единой биометрической системы или «иной информационной системы», которой владеет гражданин РФ или зарегистрированное в России юрлицо.
Под иной информационной системой подразумеваются, например, «ВКонтакте» или почтовый адрес на Mail.ru, уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Санкций для сайтов, не обеспечивших возможность регистрации с помощью одобренных законом способов, в поправках пока не предусмотрено.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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