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Россиянам запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россиянам запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов, например, Gmail или Yahoo. Госдума приняла соответствующие законодательные поправки, нововведения вступят в силу в декабре.

Россиянам запретят регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли приняли законодательные поправки о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов. Об этом сообщает «РИА Новости». 

Нормы вступят в силу 1 декабря. С этого дня на российских сайтах можно будет регистрировать только с использованием российского номера телефона, аккаунта на «Госуслугах», данных Единой биометрической системы или «иной информационной системы», которой владеет гражданин РФ или зарегистрированное в России юрлицо.

Под иной информационной системой подразумеваются, например, «ВКонтакте» или почтовый адрес на Mail.ru, уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн. 

Санкций для сайтов, не обеспечивших возможность регистрации с помощью одобренных законом способов, в поправках пока не предусмотрено.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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