Россиянам запретили переводить валюту на свои счета в зарубежных банках в ответ на санкции — указ

Россиянам запретили переводить деньги на свои счета в зарубежных банках. Это одна из ответных санкционных мер, указ о введении которых подписал Владимир Путин.
Ответные меры России введены в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США», других стран и организаций, говорится в указе. Документ опубликован на сайте Кремля.
Резидентам Российской Федерации с 1 марта запретили переводить валюту на свои счета или вклады в иностранные банки и финансовые организации, следует из текста указа, который подписал Владимир Путин.
Этим указом президент РФ также запретил гражданам России предоставлять иностранные займы в валюте и обязал российских экспортеров товаров и ресурсов продавать 80% выручки зачисленной с начала текущего года, которую они получают в валюте.
Кроме того, гражданам России запретили переводить деньги без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.
Против России ввели санкции страны Европейского союза, США, Япония, Канада, Австралия и другие. Под ограничения попали множество стратегически важных секторов экономики. В Россию запретили экспорт высоких технологий и товаров двойного назначения, санкции ввели против крупнейших российских банков.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Luca Perra /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россию могут покинуть 5 тыс. IT-специалистов
- 2 Лизингодатель самолетов для «Аэрофлота», S7, Azurair и других расторг отношения с Россией
- 3 ЦБ прекратил валютные интервенции из-за новых санкций США и ЕС
- 4 JPMorgan прогнозирует сокращение ВВП России на 20% во втором квартале
- 5 США ввели санкции против РФПИ и Российской венчурной компании
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022