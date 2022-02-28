Россиянам запретили переводить валюту на свои счета в зарубежных банках в ответ на санкции — указ

Россиянам запретили переводить деньги на свои счета в зарубежных банках. Это одна из ответных санкционных мер, указ о введении которых подписал Владимир Путин.

Ответные меры России введены в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США», других стран и организаций, говорится в указе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Резидентам Российской Федерации с 1 марта запретили переводить валюту на свои счета или вклады в иностранные банки и финансовые организации, следует из текста указа, который подписал Владимир Путин.

Этим указом президент РФ также запретил гражданам России предоставлять иностранные займы в валюте и обязал российских экспортеров товаров и ресурсов продавать 80% выручки зачисленной с начала текущего года, которую они получают в валюте.

Кроме того, гражданам России запретили переводить деньги без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

Против России ввели санкции страны Европейского союза, США, Япония, Канада, Австралия и другие. Под ограничения попали множество стратегически важных секторов экономики. В Россию запретили экспорт высоких технологий и товаров двойного назначения, санкции ввели против крупнейших российских банков.

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