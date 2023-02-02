Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла. Федеральная антимонопольная служба готова поддержать поставщиков продуктов и внести поправки в закон о торговле, говорится в письме Минсельхоза в Госдуму.

Поправки должны касаться лишь тех случаев, когда предворительно дата исполнения обязательств не согласовывалась, пишут «Известия».

Ритейлеры могут штрафовать поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов. Сейчас ситуация не лучше — взыскания могут достигать десятков миллионов рублей, а часто и нескольких процентов от выручки, сообщил изданию источник среди поставщиков.

Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали лишь самые крупные игроки. События 2022 года не уступают ковидным ограничениям

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев подчеркнул, что регуляторное закрепление моратория на постоянной основе приведет к дисбалансу на рынке — на стороне розничного звена и в системе поставок. Прошлый опыт такой меры во время пандемии и прошлой весной обернулся заметным снижением уровня сервиса поставщиков.

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