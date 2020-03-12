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Россия временно запретит въезд итальянцам из-за коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Россия запретит въезд гражданам Италии и перестанет выдавать им визы. Мера вводится с 13 марта из-за распространения коронавируса. Она временна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Россия временно запретит въезд итальянцам из-за коронавируса

Ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

ФСБ приостановит пропуск через границу итальянцев, въезжающих в Россию для учебы, работы, с частными, туристическими и транзитными целями, с полуночи 13 марта. 

Также будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений итальянцам на въезд в Россию.

Через границу не будут пускать иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из Италии. Им также временно запрещается выдавать визы.

Исключение делается для членов Евразийского экономического союза, экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Фото: Stefan Rotter / Shutterstock.com

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