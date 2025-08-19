Запросы — от 200 млн ₽ до 2 млрд ₽: СОГАЗ фиксирует рост спроса со стороны бизнеса на страхование от кибератак
На защиту от кибератак спрос у бизнеса вырос в 2 раза
С начала августа число запросов на киберстрахование в СОГАЗе удвоилось. В основном — от крупных предприятий: металлургия, банки, нефть и ритейл. Причина проста — громкие взломы, новые штрафы и осознание, что IT-пожар может стоить сотни миллионов рублей.
Миллиарды на защиту от киберрисков
По данным СОГАЗа, за последние три недели поток обращений на страхование киберрисков вырос в два раза. Наибольший интерес проявляют компании из тяжёлой промышленности и финансового сектора, за ними — IT, розница и нефтегаз. Запрашиваемый лимит покрытия — от 200 млн до 2 млрд рублей.
По статистике, под защиту хотят поставить не только взломы, но и последствия сбоев в ПО, утечек данных, перерывов в работе и убытков от внедрения импортозамещённого софта. Некоторые страхуют даже ответственность перед третьими лицами — особенно в случаях, когда под угрозой персональные данные клиентов.
Штрафы, утечки и публичные инциденты
По словам исполнительного директора СОГАЗа Анара Бахшалиева, спрос начали фиксировать ещё в начале года — на фоне подготовки к изменениям в законодательстве. Новые штрафы за утечку персональных данных (до 3% от выручки) заставили бизнес включить «кибер» в повестку риск-менеджмента.
Вторая волна пришла после серии громких киберинцидентов: по словам Бахшалиева, рынок увидел, «насколько критическими киберугрозы могут быть для бизнеса и какие потери могут повлечь за собой». Теперь крупные компании не ждут печального исхода — и страхуют заранее.
Кто страхуется — и от чего
Киберстраховка в России пока остаётся историей «для больших». Именно у корпораций есть ресурсы, которые надо защищать, — и бюджеты, чтобы это делать. Основной интерес — у игроков B2C: там высокие риски из-за работы с клиентскими данными и онлайн-платежами.
Страховка может покрывать:
- взлом инфраструктуры,
- сбои в работе ПО,
- кражу данных и их утечку,
- простой в бизнес-процессах,
- затраты на реагирование и устранение последствий,
- ответственность перед клиентами и партнёрами.
Готовые продукты против кастома
По словам Бахшалиева, пока рынок находится на этапе становления, однако уже сейчас ясно: существует два направления для бизнеса.
«Малому и среднему бизнесу удобны готовые коробочные решения с фиксированным набором рисков, страховой суммой и стоимостью. Для крупнейших компаний с большими оборотами скорее нужны индивидуальные решения, разработанные под конкретный запрос с учетом специфики деятельности организации», — подчёркивает исполнительный директор СОГАЗа Анар Бахшалиев.
СОГАЗ заявляет, что не только выплачивает убытки, но и помогает реагировать на инициденты: от диагностики до обеспечения непрерывности работы во время кибератак. Ущерб в таких ситуациях, по оценке компании, может достигать сотен миллионов рублей.
Контекст
С 30 мая 2025 года в России действует закон, усиливающий ответственность за утечку персональных данных и другие нарушения в их обработке — максимальный штраф для компаний теперь может составлять до 3% от годовой выручки. На этом фоне бизнес стал чаще включать киберстрахование в свою систему управления рисками — особенно в отраслях с критичной инфраструктурой и большим объёмом клиентских данных.
