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Депутат Хинштейн предложил ввести по всей России мораторий на запуск беспилотников

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ввести федеральный мораторий на запуск любых беспилотников: воздушных, наземных, водных и других. Исключение составят только запуски беспилотных аппаратов в государственных целях.

Депутат Хинштейн предложил ввести по всей России мораторий на запуск беспилотников

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился в Минтранс и Росавиацию с предложением ввести по всей России мораторий на запуск беспилотных аппаратов. Об этом депутат написал в своем telegram-канале.

Предложение Хинштейна касается введения запрета на запуск любых беспилотников: воздушных, наземных, подземных, водных, надводных.

«У нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их [беспилотников] применение», – подчеркнул депутат.

3 мая запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в нескольких регионах России, в частности в Москве, Петербурге, Ленинградской области. Этому предшествовал инцидент с атакой беспилотников на московский Кремль.

Около месяца назад в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий силовые структуры правом сбивать дроны.

Фото на обложке: Alexander Kolomietz / Shutterstock

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