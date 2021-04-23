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Запуск космического корабля SpaceX к МКС: прямая трансляция

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Космический корабль компании SpaceХ стартует с площадки Космического комплекса им. Кеннеди.

Запуск космического корабля SpaceX к МКС: прямая трансляция

Crew Dragon 2 доставит на МКС четырех астронавтов. В состав экипажа вошли Меган Макартур и Шейн Кимбро (CША), Томас Песке (Франция) и Акихико Тосидэ (Япония).

Астронавты проведут на МКС около полугода. Запуск состоится в 12:49 по московскому времени.

Источник трансляции: SpaceX.

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