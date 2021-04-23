Запуск космического корабля SpaceX к МКС: прямая трансляция

Андрей Шляховский
Космический корабль компании SpaceХ стартует с площадки Космического комплекса им. Кеннеди.
Запуск космического корабля SpaceX к МКС: прямая трансляцияАндрей Шляховский
Crew Dragon 2 доставит на МКС четырех астронавтов. В состав экипажа вошли Меган Макартур и Шейн Кимбро (CША), Томас Песке (Франция) и Акихико Тосидэ (Япония).
Астронавты проведут на МКС около полугода. Запуск состоится в 12:49 по московскому времени.
Источник трансляции: SpaceX.
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