Запуск космического корабля SpaceX к МКС: прямая трансляция

Космический корабль компании SpaceХ стартует с площадки Космического комплекса им. Кеннеди.

Crew Dragon 2 доставит на МКС четырех астронавтов. В состав экипажа вошли Меган Макартур и Шейн Кимбро (CША), Томас Песке (Франция) и Акихико Тосидэ (Япония).

Астронавты проведут на МКС около полугода. Запуск состоится в 12:49 по московскому времени.

Источник трансляции: SpaceX.