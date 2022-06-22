Фаундеры Доронин, Дороничев и Виноградов запустили сервис распознавания NFT-контента Optic

Основатель Eora.ai Роман Доронин, СТО EORA DATA LAB Владислав Виноградов и экс-директор Google по продуктам Андрей Дороничев запустили стартап Optic. Решение позволит распознавать NFT-контент и контролировать авторские права на него в Web 3.0.

О запуске стартапа RB.RU рассказал один из его основателей Роман Доронин.

Сервис Optic поможет контролировать авторские права в Web 3.0, распознавать NFT-контент. Решение работает на технологиях искусственного интеллекта.

«Если кто-то обрежет ваше изображение и заявит, что это его оригинальная работа – вы это узнаете», – говорится на сайте проекта.

В описании указано, что инвесторами Optic являются в том числе Pantera, Kleiner Perkins, Greylock, Lattice Capital, Polygon, Circle.

Роман Доронин является основателем и генеральным директором созданной в 2014 году компании Eora.ai. Проект занимается разработкой и внедрением решений на основе машинного обучения. Eora.ai привлекла $50 тысяч в 2018 году в seed-раунде, имеет статус резидента «Иннополиса». В 2021 году Eora победила в хакатоне в Катаре и получила $350 тысяч.

Андрей Дороничев до 2021 года работал в Google в должности директора по продуктам. Под руководством Дороничева было создано приложение Youtube Mobile. После ухода из Google Дороничев вместе с венчурным инвестором Николаем Давыдовым запустили венчурное сервис-сообщество «Место».

Фото на обложке: Rigel Tapangan / Shutterstock