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Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s не готовы вернуть деньги за сертификаты

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Обладатели сертификатов магазинов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s пожаловались в сети на то, что компании не готовы возмещать стоимость подарочных карт. Компании сообщили об уходе с рынка, а отказ от выплат объясняют «обстоятельствами непреодолимой силы».

Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s не готовы вернуть деньги за сертификаты

В последние месяцы число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты выросло, как сообщает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В соцсетях появляется все больше сообщений о том, что компании отказывают в возвращении средств по подарочным сертификатом.

Среди компании, на которых жалуются покупатели, фигурируют Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, холдинг Inditex, Mothercare и Levi`s.

 «Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть "зависшие" на сертификатах средства покупателей», — прокомментировал Олег Павлов.

Роспотребнадзор советует пострадавшим обращаться в суд и требовать возврата средств через официальные каналы, поскольку магазин обязан вернуть деньги за подарочную карту по требованию владельца.

 Фото на обложке: Ben Tofan / Unsplash

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