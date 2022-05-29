Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s не готовы вернуть деньги за сертификаты

Обладатели сертификатов магазинов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s пожаловались в сети на то, что компании не готовы возмещать стоимость подарочных карт. Компании сообщили об уходе с рынка, а отказ от выплат объясняют «обстоятельствами непреодолимой силы».
В последние месяцы число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты выросло, как сообщает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
В соцсетях появляется все больше сообщений о том, что компании отказывают в возвращении средств по подарочным сертификатом.
Среди компании, на которых жалуются покупатели, фигурируют Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, холдинг Inditex, Mothercare и Levi`s.
«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть "зависшие" на сертификатах средства покупателей», — прокомментировал Олег Павлов.
Роспотребнадзор советует пострадавшим обращаться в суд и требовать возврата средств через официальные каналы, поскольку магазин обязан вернуть деньги за подарочную карту по требованию владельца.
Фото на обложке: Ben Tofan / Unsplash
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