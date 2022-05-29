Обладатели сертификатов магазинов Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s пожаловались в сети на то, что компании не готовы возмещать стоимость подарочных карт. Компании сообщили об уходе с рынка, а отказ от выплат объясняют «обстоятельствами непреодолимой силы».

Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s не готовы вернуть деньги за сертификаты