Переименованные магазины Zara оказались непопулярны у россиян

Сеть Maag, заменившая Zara, готовится закрыть часть магазинов, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, выручка нового магазина якобы в семь-восемь раз ниже, чем у Zara, продажи за день не превышают 300–400 тыс. рублей, тогда как выручка Zara в будний день составляла 2–3 млн рублей и 4 млн рублей по выходным.
Кроме того, сообщает Mash, сотрудники зарабатывают в несколько раз меньше, чем раньше, выходят «пару раз в неделю» на 4–5-часовые смены против 8–10 часов с графиком 4/3 или 4/2 при Inditex.
Между тем вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин считает, что говорить о закрытии спустя три месяца после открытия рано. По его данным, прибыль Zara составляла порядка 30–50 млн рублей в месяц с магазина. Оборот MAAG в среднем ниже раза в два, отметил Люлин.
В Российском совете торговых центров также подтвердили, что показатели продаж новых брендов (включая Dub, Ecru и Vilet) на старых площадках ушедшей из России Inditex оказались хуже, чем у их предшественников. Организация связала это с тем, что изменился как сам товар, так и насыщенность ассортимента новых магазинов.
Весной 2022 года испанская группа компаний Inditex, владелец брендов Zara, Oysho, Bershka и других, прекратила работу в России. Свои местные активы Inditex продала эмиратской группе Daher. В результате этого, на месте бывших магазинов брендов Inditex начали открываться точки под новыми брендами.
Фото на обложке: Unsplash
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