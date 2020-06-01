Как заработать на RUSSPASS: команда платформы представит ее возможности туроператорам

5 июня состоится вебинар «RUSSPASS: инструкция по применению» . На нем представители цифровой туристической платформы RUSSPASS расскажут туроператорам, как сервис позволяет бесплатно рассказывать о себе целевой аудитории, привлекать новых клиентов и получать дополнительный доход. Организатор мероприятия — Moscow Travel Hub.

Чем вебинар будет полезен для туроператоров?

Участники смогут:

первыми познакомиться с особенностями работы платформы RUSSPASS;

рассказать о потребностях бизнеса в текущих экономических реалиях, чтобы команда сервиса учла это в разработке и оказала помощь своим партнерам;

получить пошаговую инструкцию о том, как начать сотрудничество с RUSSPASS (с кем вести коммуникацию, что нужно для сотрудничества, каковы коммерческие условия и технические требования к предоставляемому контенту, каким образом осуществляется модерация контента со стороны платформы и т. д.)

На вебинаре также состоится разбор кейса от «Европейской медиагруппы», одного из крупнейших российских медиахолдингов и партнера RUSSPASS. Приглашенный эксперт расскажет о возможностях продвижения через совместные спецпроекты на радиостациях «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», «Спорт FM», «Радио 7 на семи холмах» и других.

Спикеры:

Марина Коренман

Заместитель директора по стратегическому развитию цифровой туристической платформы RUSSPASS.

Евгения Стрижкина

Руководитель управления по работе с продуктом цифровой туристической платформы RUSSPASS.

Михаил Азарх

Руководитель управления по работе с партнерами цифровой туристической платформы RUSSPASS.

Виктория Образцова

Директор по маркетинговым коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Узнать подробности и зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.

Организатор мероприятия Moscow Travel Hub — это площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Ее цель — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.