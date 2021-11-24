Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Заработки курьеров Delivery Club вырастут на 10% за счет ИИ в приложении

Новости
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Курьеры сервиса Delivery Club теперь по карте определяют районы, где заказов много, а работники в дефиците. За доставку в зонах повышенного спроса сервис установил бонусы.

Заработки курьеров Delivery Club вырастут на 10% за счет ИИ в приложении

Новое приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволит курьерам Delivery Club зарабатывать на 10% больше, сообщила пресс-служба сервиса доставки готовой еды. Пользователи при этом будут получать свои заказы быстрее даже в пиковые периоды.

Сервис уже добавил в курьерское приложение карту повышенного спроса с обновленным алгоритмом. Искусственный интеллект в режиме реального времени определяет число свободных и освобождающихся курьеров, прогнозирует заказы, учитывая исторические особенности зон доставки, и устанавливает бонусы.

«Новый алгоритм подсвечивает на карте те районы, где требуется больше курьеров. За выполнение заказов в зонах повышенного спроса курьеры будут получать дополнительные выплаты», – пояснили в компании, где подрабатывают более 150 тыс. доставщиков.

Для роста доходов на 10% курьерам не придется прилагать усилия, достаточно сменить район по карте.
Повышенные расценки для курьеров 

Внедрение новой технологии поможет работе Delivery Club во время резкого роста спроса на новогодние праздники, пояснили в компании.

Ранее в Delivery Club сообщили о росте заработков курьеров на 15% в нерабочую неделю. По итогам октября средий доход активного курьера составлял 63 тыс. рублей без учета чаевых.

Следующим нововведением, которое поможет курьерам, станут электронные чаевые, пообещали в компании.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

В настоящее время сервис Delivery Club работает 150 городах. Ежемесячно курьеры выполняют 8 млн заказов. За 9 месяцев 2021 года выручка Delivery Club достигла 10,8 млрд рублей, что на 8% больше, чем за весь 2020 год (10 млрд рублей).

В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают VK и Сбер.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: Delivery Club

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  2. 2 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  3. 3 82% сотрудников доверяют ИИ в вопросах карьерного развития больше, чем людям — исследование
  4. 4 От умных тракторов до замены кремния: 12 инновационных технологий, которые улучшат нашу жизнь
  5. 5 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
ТЕСТ
Проверь себя: какой ты экспортер?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

24 ноября 2021

Хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений

25 ноября 2021

Акселератор Go Impact

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

Все ВОЗМОЖНОСТИ