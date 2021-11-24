Заработки курьеров Delivery Club вырастут на 10% за счет ИИ в приложении

Курьеры сервиса Delivery Club теперь по карте определяют районы, где заказов много, а работники в дефиците. За доставку в зонах повышенного спроса сервис установил бонусы.

Новое приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволит курьерам Delivery Club зарабатывать на 10% больше, сообщила пресс-служба сервиса доставки готовой еды. Пользователи при этом будут получать свои заказы быстрее даже в пиковые периоды.

Сервис уже добавил в курьерское приложение карту повышенного спроса с обновленным алгоритмом. Искусственный интеллект в режиме реального времени определяет число свободных и освобождающихся курьеров, прогнозирует заказы, учитывая исторические особенности зон доставки, и устанавливает бонусы.

«Новый алгоритм подсвечивает на карте те районы, где требуется больше курьеров. За выполнение заказов в зонах повышенного спроса курьеры будут получать дополнительные выплаты», – пояснили в компании, где подрабатывают более 150 тыс. доставщиков.

Для роста доходов на 10% курьерам не придется прилагать усилия, достаточно сменить район по карте.

Внедрение новой технологии поможет работе Delivery Club во время резкого роста спроса на новогодние праздники, пояснили в компании.

Ранее в Delivery Club сообщили о росте заработков курьеров на 15% в нерабочую неделю. По итогам октября средий доход активного курьера составлял 63 тыс. рублей без учета чаевых.

Следующим нововведением, которое поможет курьерам, станут электронные чаевые, пообещали в компании.

В настоящее время сервис Delivery Club работает 150 городах. Ежемесячно курьеры выполняют 8 млн заказов. За 9 месяцев 2021 года выручка Delivery Club достигла 10,8 млрд рублей, что на 8% больше, чем за весь 2020 год (10 млрд рублей).

В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают VK и Сбер.

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Фото на обложке: Delivery Club